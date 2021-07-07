На приобретение 200 новых автомобилей скорой помощи будет выделена субсидия в 620 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

На приобретение 200 новых автомобилей скорой помощи будет выделена субсидия в 620 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.Обновление парка санитарного транспорта позволит обеспечить надежную работу московских медиков. Сейчас скорую помощь в столице оказывают около тысячи бригад, в сутки они совершают 11-12 тысяч выездов.Во время пандемии работники скорой работают с повышенной нагрузкой. Специалисты оказывают медпомощь на дому, доставляют пациентов в амбулаторные КТ-центры и стационары.Столица уже закупила 300 новых карет скорой помощи. Это полноприводные автомобили марок Ford, Mercedes и ГАЗ. Они оборудованы современной медицинской техникой, которая позволяет оказывать экстренную помощь при черепно-мозговых травмах, инсульте, инфаркте и в других тяжелых ситуациях.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обновлении оборудования в медицинских учреждениях города. Закуплено более пяти тысяч единиц техники, из них 1,3 тысячи единиц получили стационары, свыше 700 – поликлиники.Запланировано приобретение еще порядка шести тысяч единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов и другой техники. Московские медучреждения получат новую технику до конца 2023 года, уточнила заммэра.Обновление и модернизация медицинской техники ведется декабря 2019 года. Поставщик гарантирует работоспособность оборудования на протяжении всего срока эксплуатации.