Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

В Кольчугино в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело за фиктивную прописку в своей квартире четырёх граждан Узбекистана.«По результатам проверки, проведённой прокуратурой и местной полицией, вскрылись четыре факта незаконной постановки на учет четырёх мигрантов», - пояснили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Материалы проверки с четырьмя постановлениями были направлены в правоохранительные органы. В результате на женщину завели дело по статье 322.3 УК РФ.Результаты расследования находятся на контроле ведомства.