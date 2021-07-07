Неопознанное космическое тело приближается к Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Рогозин отметил, что завтра, 8 июля, объект ..

Неопознанное космическое тело приближается к Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Рогозин отметил, что завтра, 8 июля, объект сильно сблизится с американским сегментом станции, однако опасаться столкновения не стоит. Эксперты считают, что он приблизится к МКС лишь на 4,8 километра. Что именно представляет из себя космическое тело – пока неизвестно, однако мимо станции весьма часто пролетает космический мусор, сообщает телеканал "".