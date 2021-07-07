Популярная актриса Юлия Топольницкая показала снимки с бракосочетания.
Популярная актриса Юлия Топольницкая показала снимки с бракосочетания.
Актриса Юлия Топольницкая и ее супруг, резидент "Камеди
Клаб" Игорь Чехов отмечают сразу две важные даты – пятую годовщину свадьбы
и 12-летие знакомства. Звезда сериала "257 причин, чтобы жить" не
скрывает, что счастлива в браке. "Спасибо тебе, что я смеюсь каждую
секунду рядом с тобой!" – не устает благодарить Игоря Юлия.
В личном "Инстаграм" Топольницкая опубликовала свадебные
фото. Актриса, облаченная в подвенечный наряд, и ее избранник в фуражке
капитана морского судна позируют на пирсе.
Топольницкая и Чехов познакомились еще во время
вступительных испытаний в театральный вуз. Первое время Игорь мало интересовал
Юлию, так как она была сосредоточена сначала на поступлении, а потом на учебе. Молодому
человеку удалось довольно быстро завоевать сердце красавицы – парой они стали
уже на первом курсе.
До свадьбы знаменитости встречались шесть лет. Юлия и Игорь жили
вместе, учились и строили карьеру рука об руку.
Предложение избраннице резидент "Камеди Клаб" сделал
в том же ресторане, где состоялось их первое свидание. На подготовку к
бракосочетанию ушло менее года. Торжество было не пафосным, а радостным, говорит
актриса сериала "257 причин, чтобы жить".
Топольницкая и Чехов мечтают о пополнении в семье. Юлия
хочет быть многодетной мамой – родить трех, а может и четырех малышей.