Популярная актриса Юлия Топольницкая показала снимки с бракосочетания.

Популярная актриса Юлия Топольницкая показала снимки с бракосочетания.Актриса Юлия Топольницкая и ее супруг, резидент "КамедиКлаб" Игорь Чехов отмечают сразу две важные даты – пятую годовщину свадьбыи 12-летие знакомства. Звезда сериала "257 причин, чтобы жить" нескрывает, что счастлива в браке. "Спасибо тебе, что я смеюсь каждуюсекунду рядом с тобой!" – не устает благодарить Игоря Юлия.В личном "Инстаграм" Топольницкая опубликовала свадебныефото. Актриса, облаченная в подвенечный наряд, и ее избранник в фуражкекапитана морского судна позируют на пирсе.Топольницкая и Чехов познакомились еще во времявступительных испытаний в театральный вуз. Первое время Игорь мало интересовалЮлию, так как она была сосредоточена сначала на поступлении, а потом на учебе. Молодомучеловеку удалось довольно быстро завоевать сердце красавицы – парой они сталиуже на первом курсе.До свадьбы знаменитости встречались шесть лет. Юлия и Игорь жиливместе, учились и строили карьеру рука об руку.Предложение избраннице резидент "Камеди Клаб" сделалв том же ресторане, где состоялось их первое свидание. На подготовку кбракосочетанию ушло менее года. Торжество было не пафосным, а радостным, говоритактриса сериала "257 причин, чтобы жить".Топольницкая и Чехов мечтают о пополнении в семье. Юлияхочет быть многодетной мамой – родить трех, а может и четырех малышей.