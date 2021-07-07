Какое будущее ждет памятник князю Андрею Боголюбскому во Владимире? В настоящее время его судьбу решает рабочая группа при администрации Владимирской области. С местом уже определились –

Какое будущее ждет памятник князю Андрею Боголюбскому во Владимире? В настоящее время его судьбу решает рабочая группа при администрации Владимирской области. С местом уже определились – возле Белого дома. Теперь на повестке дня другой вопрос – как будет выглядеть памятник. Но у решения поставить Андрея Юрьевича возле областной администрации – немало оппонентов. Готовы ли представители