На вызов выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава МЧС России.

В 01-31 7 июля в селе Войново Меленковского района на улице Центральной загорелся частный дом.На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню на соседние строения и потушили пожар на площади 50 квадратных метров. На пепелище спасатели обнаружили труп мужчины 1961 года рождения.На вызов выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава МЧС России. К ликвидации происшествия привлекалась одна единица техники добровольной пожарной команды села Илькино.