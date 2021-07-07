В состязаниях участвуют девять команд, три из которых отправятся на международный этап конкурса.

Под Муромом открылся Всеармейский этап конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода». Соревнования проходят на Оке на полигоне «Вантовый».Руководить действом будет начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.«В состязаниях участвуют девять команд, три из которых отправятся на международный этап конкурса. Он пройдёт в рамках Армейских международных игр», - пишут наши коллеги из«Открытая вода» - одна из самых массовых армейских игр. В ней участвуют более 1 200 военнослужащих и 550 единиц техники.