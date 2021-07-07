На предстоящих выборах в Госдуму ожидается высокий уровень конкуренции, считают эксперты. Политологи не сомневаются в возможности Единой России сохранить лидирующее положение, но отмечают готовность других политических сил побороться за наибольшее количество мандатов.

На предстоящих выборах в Госдуму ожидается высокий уровень конкуренции, считают эксперты. Политологи не сомневаются в возможности "Единой России" сохранить лидирующее положение, но отмечают готовность других политических сил побороться за наибольшее количество мандатов.Конкуренцию на грядущих выборах проанализировали аналитики Фонда исследования проблем демократии. О результатах рассказал руководитель фонда, глава Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.По его словам, во многих регионах можно прогнозировать участие в выборах более 10 политических партий. "Мы выявили увеличение количества выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах высших должностных лиц, депутатов в региональные парламенты, в органы местного самоуправления", – рассказал политолог на пресс-конференции в .Эксперт указал на тенденцию к расширению партийного представительства: увеличилось число политсил в составах региональных парламентов. Он напомнил, что в региональные заксобрания прошли "Новые люди", "За правду", "Российская партия пенсионеров со социальную справедливость" и другие партии.Член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, глава Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод прогнозирует "чрезвычайно конкурентную" думскую кампанию. Ассоциация продолжит работать с региональными экспертами, общественными штабами и наблюдателями, сказал он.Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин перечислил четыре главных интриги думских выборов: кто займет второе, третье, четвертое места, будет ли в ГД пятая партия, кто победит в левой, правой, зеленой и других "нишах" и чем закончатся баталии лидеров региональных списков.Социологические опросы отдают победу в думской кампании "Единой России", коммунисты сохранят второе место, за третье и четвертое поборются ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду", прокомментировал Данилин."Все съезды показали, что партии готовы к жесточайшей конкуренции. Вместе с тем конкуренция происходит и внутри самих партий", – добавил политолог.