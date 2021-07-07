Это двор двух домов – пятого на улице Чайковского и шестидесятого на Западной. Жители последнего уверяют: после дождя здесь скапливается вода. И никуда не уходит. Причина в дороге, которую

Это двор двух домов – пятого на улице Чайковского и шестидесятого на Западной. Жители последнего уверяют: после дождя здесь скапливается вода. И никуда не уходит. Причина в дороге, которую совсем недавно отремонтировали городские власти. По словам жильцов, ни один инженер не подумал о водоотводе. Иван Андриасян, житель дома № 60 по улице Западная Хотя бы