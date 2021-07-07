8 июля в России отмечается один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности. В преддверие торжества председатель ЗакСобрания встретился за чашкой чая с многодетной семьей.

8 июля в России отмечается один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности. В преддверие торжества председатель ЗакСобрания встретился за чашкой чая с многодетной семьей. Евгений и Татьяна Семёновы, а также их дети, знакомы со спикером облпарламента уже не один месяц. Евгений Семенов, глава многодетной семьи: В 2020 году из-за пандемии детей