Кабинет министров должен до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех ло сети лет. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Кабинет министров должен до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех ло сети лет. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин."Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты", – сказано в перечне президентских поручений.Ранее глава государства подписал указ о выплатах по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Средства полагаются одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей).Во время прямой линии президент России сообщил, что в первый год зарезервировано более 46 миллиардов рублей на выплаты беременным и одиноким родителям.В ходе послания Федеральному Собранию глава государства выступил в поддержку ряда социальных инициатив. Среди них – выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет.