После анализа обращений граждан на прямую линию с Путиным ОНФ до 30 ноября должен представить доклад для органов власти.

После анализа обращений граждан на прямую линию с Путиным ОНФ до 30 ноября должен представить доклад для органов власти.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 30 июня 2021 года, в рамках которой граждане имели возможность лично обратиться с вопросами, жалобами и просьбами к главе государства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Путин рекомендовал ОНФ проанализировать все обращения россиян на прямую линию и до 30 ноября текущего года подготовить специальный доклад для профильных органов власти."С учетом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению Народный фронт "За Россию" провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках "Прямой линии" Президента РФ с гражданами РФ", – говорится в поручении главы государства.Все собранную информацию ОНФ должен будет направить в Администрацию президента, Правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также руководителям субъектов России для рассмотрения в рамках компетенций.Владимир Путин возложил ответственность за исполнение данного поручения на руководитель исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.