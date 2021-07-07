Молодая семья полицейских принимает участие в онлайн проекте #РомашковоеСчастье.

Инспектор отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району Дмитрий Голдобин и полицейский отделения ООКПиО ИВС ОМВД России по Кольчугинскому району Елизавета Голдобина в браке почти четыре года. Воспитывают сынишку.- День семьи, любви и верности почитаем в нашей семье. Считаем, что эти понятия неделимы, когда речь идет о союзе двух людей, однажды решивших идти по жизни рука об руку. Поздравляем все семьи нашей страны с праздником! Желаем благополучия и безграничного счастья!