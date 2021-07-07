Сергей и Юлия познакомились на службе и с первого взгляда влюбились друг в друга.

Сергей и Юлия Басалай познакомились на службе и с первого взгляда влюбились друг в друга.Сергей служит в уголовном розыске, Юлия – в группе дознания МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. Вместе воспитывают сына Глеба и дочку Дарью.- Семейное счастье строится на взаимном уважении, поддержке, понимании и, конечно же, любви, а совместная работа укрепляет брак. - говорят Сергей и Юлия. – Это мы знаем не понаслышке и этому же мы учим своих детей. Несмотря на юный возраст, они понимают сложность профессии, выбранной родителями, и гордятся нами.