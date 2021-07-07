Сотрудники полиции поддерживают онлайн проект #РомашковоеСчастье.

Семь лет назад в Вязниковском районе, живописном крае, воспетом поэтом Фатьяновым и прославленном мстёрскими мастерами, родилась семья полицейских Афониных. Кто-то скажет, что этого срока едва ли достаточно для оценки определения семейного счастья. Но Мария и Егор не согласятся.- В нашей семье, где оба супруга служат в полиции, счастье - каждая минута, проведенная вместе. Это мы усвоили с первых дней супружеской жизни. А главное свидетельство счастья – улыбающаяся дочь, - говорят Афонины.