Начни день с нами!

Начни день с нами!- Битумные войны.Нежеланное соседство. Чем закончились публичные слушания по строительству битумного завода в Меленковском районе?- Приюты для бездомных.В регионе подыскивают место для строительства приютов для собак. Когда и где появятся первые из них?- Миссия на колёсах.Можно ли совмещать диабет и активный образ жизни? Вдохновляющий пример железной воли от мотопутешественницы.