Вакцинация от коронавируса в Москве набирает обороты. За последние сутки в городе прививку от COVID-19 сделали более 150 тысяч человек – это рекорд прививочной кампании в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вакцинация от коронавируса в Москве набирает обороты. За последние сутки в городе прививку от COVID-19 сделали более 150 тысяч человек – это рекорд прививочной кампании в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.К вакцинации присоединилась главная спортивная арена страны – "Лужники". В среду, 7 июля, там открылся один из крупнейших в мире прививочных центров.Количество сделавших прививку москвичей растет с каждым днем, отметил градоначальник. "За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек — это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей", – сказал Собянин в ходе открытия цента.Москва делает все, чтобы дать возможность сделать прививку всем желающим. Открываются новые пункты вакцинации, а существующие работают до последнего посетителя."Один из крупнейших прививочных центров в Европе заработал два дня назад в Гостином Дворе, а открытый сегодня центр вакцинации в "Лужниках" превзошел его по своим мощностям", – сообщает портал мэра Москвы.Российская столица впервые с весны по темпам вакцинации. По подсчетам РБК, доля начавших вакцинацию москвичей выросла до 23,71%. За прошедшие две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от коронавируса, выросло на восемь процентных пунктов. В городе действуют более 300 прививочных пунктов.Один из крупнейших в Европе центров вакцинации открылся 5 июля в столичном Гостином дворе. Пункт может принимать до шести тысяч человек в сутки. Сделать прививку в Гостином дворе можно с 10 до 21 часа без выходных.