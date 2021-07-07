Водитель автомобиля «Форд Фокус» совершила столкновение с автомобилем сотрудников ДПС, после чего стала скрываться с места ДТП...

Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержана и привлечена к ответственности нетрезвая женщина-водитель, пытавшаяся скрыться от преследования.Водитель автомобиля «Форд Фокус» совершила столкновение с автомобилем сотрудников ДПС, которые патрулировали территорию на улице Юных Ленинцев, после чего стала скрываться с места ДТП.В результате непродолжительной погони автомобиль нарушителя удалось остановить. За рулем оказалась 32-летняя жительница столицы. Установлено, что у женщины отсутствует водительское удостоверение и ранее она привлекалась к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.Автоледи прошла освидетельствование на состояние опьянения, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,484 мг/л.В отношении гражданки был составлен ряд административных материалов, в том числе за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, отсутствие полиса ОСАГО, отсутствие документов на транспортное средство, управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, выезд на полосу встречного движения, а также нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81