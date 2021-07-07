Очередной случай выпадения из окна малолетнего ребенка произошел 6 июля в Петушинском районе.

6 июля текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о выпадении из окна квартиры, расположенной на втором этаже, 3-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок с серьезными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.В настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями других органов системы профилактики тщательным образом изучаются обстоятельства инцидента, а также устанавливают факты, которые могли стать причиной трагедии.Предварительно установлено, что мальчик, оставленный родителями под присмотром сестры-подростка, забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал.Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание взрослых на необходимость предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности детей. Взрослым важно постоянно помнить о том, что беспечное отношение и невнимательность к своему ребёнку могут обернуться трагедией для семьи и юридической ответственностью для родителей.Избежать трагического случая поможет соблюдение простых правил:❗ Не оставляйте ребенка дома без присмотра;❗Используйте на окнах решётки или специальные замки (блокираторы, детские замки, ограничители, цепочки);❗ Не оставляйте окна и балконные двери открытыми. Используйте верхние форточки или вертикальный режим проветривания;❗ Необходимо отодвинуть кровати, стулья и другие предметы мебели от окон. Это предотвратит случайное попадание малыша на подоконник;❗ Не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позднее он научиться открывать окно самостоятельно, тем безопаснее будет его нахождение в квартире;❗ Помните, что москитная сетка не предназначена для защиты от падений. Она не выдерживает веса маленького ребёнка;❗ Не держите маленького ребёнка на руках у раскрытого окна. Ребёнок может вырваться, увидев что-нибудь интересное;❗ Объясните детям, что открытое окно – это опасно;❗ Предупредите, что на москитную сетку опираться нельзя!