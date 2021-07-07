Продают ли одноразовые электронные испарители всем подряд, без проверки документов? Не секрет, что электронные сигареты сегодня можно купить буквально в любом месте: в торговых центрах,

Продают ли одноразовые электронные испарители всем подряд, без проверки документов? Не секрет, что электронные сигареты сегодня можно купить буквально в любом месте: в торговых центрах, небольших магазинах. Недобросовестные продавцы запросто могут пробить вредный для здоровья товар несовершеннолетним. Нарушают ли работники прилавка закон – решили выяснить представители партийного проекта «Народный контроль». Рейд проходил во Владимире. В