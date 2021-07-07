"Фальшивый документ был приобретен по объявлению в сети Интернет за 3800 рублей", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину-курьера, которая передала заказчику поддельный сертификат вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Фальшивый документ был приобретен по объявлению в сети Интернет за 3800 рублей.Задержанная работает в одной из компаний по доставке товаров. По ее словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками, которые затем отправлялись клиентам.В офисе организации на одной из центральных улиц Москвы оперативники провели обыск. Обнаружено 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. По результатам экспертизы все изъятые медицинские документы признаны поддельными.Сотрудниками отдела дознания УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов подделки документов, их продажи и использования», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк