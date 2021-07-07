Защитить отечественного товаропроизводителя – одна из главных задач государственной политики. ​ Сегодня принимать участие в госзакупках могут лишь те предприятия, которые подтвердят российское происхождение своей продукции. Для этого ​ нужна экспертиза. Об этом - в нашем репортаже.

Защитить отечественного товаропроизводителя – одна из главных задач государственной политики. ​ Сегодня принимать участие в госзакупках могут лишь те предприятия, которые подтвердят российское происхождение своей продукции. Для этого ​ нужна экспертиза. Об этом - в нашем репортаже.На Торгово–промышленную палату​ возложена функция​ проведения экспертизы, подтверждающая отечественное промышленное производство товара. По итогам экспертизы производитель получает необходимые документы, которые открывают путь в систему государственных закупок.​ Только на территории Владимирской области объем госзакупок в прошлом году составил 21,5 миллиард рублей.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Те преимущества, которые получают товары российского производства при конкурсных процедурах на сегодняшний день и законодательство нам это позволяет сделать, безусловно, является подталкивающим фактором к росту производительности на территории Владимирской области, к созданию рабочих мест, ​ к модернизации наших производств, к переоснащению производственных цепочек не только внутри региона, но и кооперации межрегиональных связей.Торгово-промышленная палата Владимирской области выдала десятки ​документов, подтверждающих российское происхождение товаров. ​ Благодаря этому предприятия ​ расширили рынки сбыта.​Успешным опытом работы с Торгово-промышленной палатой региона делится российский производитель светодиодных светильников ​«РУСАЛОКС».​Ефим Беспрозванный, генеральный директор ООО «РУСАЛОКС»:- В последнее время государство занимается тем, что защищает отечественного производителя от экспансии товаров из-за границы и одной из таких мер является продвижение отечественного товара на российский рынок и, в первую очередь, для компаний, которые пользуются для закупок государственными средствами. Соответственно, для того, чтобы поставлять в такие организации продукцию отечественную, надо доказать, что она действительно отечественная.АО «РМ​ Нанотех» - ​ единственное в России высокотехнологичное производство мембранных элементов ​для чистой питьевой воды.​ Компания входит в ТОП-10 мировых производителей. ​Предприятие преследует цель снять импортозависимость в мембранных материалах​ ​ для систем​ водоподготовки в разных отраслях промышленности. Компания "Нанотех" также прошла экспертизу производства.Эдуард Лисенков, генеральный директор АО «РМ НАНОТЕХ»:- Для чего нам это нужно? В первую очередь, для того, чтобы мы могли получать компенсацию по экспорту нашей продукции в подтверждение того, что мы отечественный производитель.Государственная политика следует курсу поддержки и защиты отечественного рынка промышленного производства. Торгово-промышленная палата​ и администрация Владимирской области готовы к сотрудничеству и содействию в реализации планов и задач по развитию промышленных предприятий владимирского региона.Никита Тарбеев, Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир".