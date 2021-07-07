Защитить отечественного товаропроизводителя – одна из главных задач государственной политики. Сегодня принимать участие в госзакупках могут лишь те предприятия, которые подтвердят российское происхождение своей продукции. Для этого нужна экспертиза. Об этом - в нашем репортаже.
Защитить отечественного товаропроизводителя – одна из главных задач государственной политики. Сегодня принимать участие в госзакупках могут лишь те предприятия, которые подтвердят российское происхождение своей продукции. Для этого нужна экспертиза. Об этом - в нашем репортаже.
На Торгово–промышленную палату возложена функция проведения экспертизы, подтверждающая отечественное промышленное производство товара. По итогам экспертизы производитель получает необходимые документы, которые открывают путь в систему государственных закупок. Только на территории Владимирской области объем госзакупок в прошлом году составил 21,5 миллиард рублей.
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:
- Те преимущества, которые получают товары российского производства при конкурсных процедурах на сегодняшний день и законодательство нам это позволяет сделать, безусловно, является подталкивающим фактором к росту производительности на территории Владимирской области, к созданию рабочих мест, к модернизации наших производств, к переоснащению производственных цепочек не только внутри региона, но и кооперации межрегиональных связей.
Торгово-промышленная палата Владимирской области выдала десятки документов, подтверждающих российское происхождение товаров. Благодаря этому предприятия расширили рынки сбыта.
Успешным опытом работы с Торгово-промышленной палатой региона делится российский производитель светодиодных светильников «РУСАЛОКС».
Ефим Беспрозванный, генеральный директор ООО «РУСАЛОКС»:
- В последнее время государство занимается тем, что защищает отечественного производителя от экспансии товаров из-за границы и одной из таких мер является продвижение отечественного товара на российский рынок и, в первую очередь, для компаний, которые пользуются для закупок государственными средствами. Соответственно, для того, чтобы поставлять в такие организации продукцию отечественную, надо доказать, что она действительно отечественная.
АО «РМ Нанотех» - единственное в России высокотехнологичное производство мембранных элементов для чистой питьевой воды. Компания входит в ТОП-10 мировых производителей. Предприятие преследует цель снять импортозависимость в мембранных материалах для систем водоподготовки в разных отраслях промышленности. Компания "Нанотех" также прошла экспертизу производства.
Эдуард Лисенков, генеральный директор АО «РМ НАНОТЕХ»:
- Для чего нам это нужно? В первую очередь, для того, чтобы мы могли получать компенсацию по экспорту нашей продукции в подтверждение того, что мы отечественный производитель.
Государственная политика следует курсу поддержки и защиты отечественного рынка промышленного производства. Торгово-промышленная палата и администрация Владимирской области готовы к сотрудничеству и содействию в реализации планов и задач по развитию промышленных предприятий владимирского региона.
Никита Тарбеев, Анастасия Сахарова. "Вести-Владимир".