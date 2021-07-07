На данный момент начались пуско-наладочные работы. Сдать сооружение в эксплуатацию планируется в августе.

В Гусь-Хрустальном для нужд школы №16 построили блочно-модульную газовую котельную.«Возведение было обусловлено износом старой котельной 1962 года постройки. Часть её стены разрушилась. В администрацию поступали многочисленные жалобы на плохое качество отопления в учреждении», - отметил глава города Алексей Соколов.Первоначально на строительство объекта выделили 7,5 млн рублей, но ивановский подрядчик ООО «Стройгород» сорвал сроки исполнения контракта. Работы были выполнены на 80 %, соответственно и субсидию перевели не в полном объёме.Губернатор области принял решение выделить на завершение строительства ещё 6,1 млн рублей. Сегодня, 7 июля, он осмотрел котельную в рамках рабочего визита в район.На данный момент начались пуско-наладочные работы. Сдать сооружение в эксплуатацию планируется в августе.«Работа котельной будет полностью автоматизирована. Мощность составит 0,4 Гкал/час. Экономия газа составит более 13 тысяч кубометров ежегодно», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области.