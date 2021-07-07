Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июле 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июле 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- кадастровая оценка недвижимости;- погашение регистрационной записи об ипотеке;- порядок и сроки проведения административного расследования должностными лицами Росреестра;- федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии;- получение государственных услуг Росреестра;- государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объекты индивидуального жилищного строительства;- приобретение недвижимости в собственность супругами.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.