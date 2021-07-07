Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июле 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в июле 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:
- кадастровая оценка недвижимости;
- погашение регистрационной записи об ипотеке;
- порядок и сроки проведения административного расследования должностными лицами Росреестра;
- федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии;
- получение государственных услуг Росреестра;
- государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объекты индивидуального жилищного строительства;
- приобретение недвижимости в собственность супругами.
Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.
Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.