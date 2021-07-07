Избыточная смертность выросла более чем на 50%.

В июне 2021 года во Владимирской области умерло 2 478 человек. Для сравнения, год назад во время первой волны пандемии скончалось на 11,3% меньше.По информации департамента юстиции, в июне 2020 года ЗАГСы выдали 2 226 свидетельств о смерти.По отношению к 2019 году смертность выросла на 52,7%. Тогда зафиксировано 1 623 летальных случая.В среднем за 5 лет в июне в регионе умирали по 1 895 человек. Таким образом, в июне составила 583 жителя.При этом по данным оперштаба по борьбе с COVID-19 за первый летний месяц умер 81 человек.