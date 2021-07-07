7 июля днем, в половине первого, в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Петушинском районе, городе Костерево, на улице Красноградской, 4.

7 июля днем, в половине первого, в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Петушинском районе, городе Костерево, на улице Красноградской, 4.Пожарные машины выехали незамедлительно, но из-за позднего сообщения о пожаре на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение пристройки по всей площади.Пожар на площади 80 квадратных метров был оперативно ликвидирован.Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.