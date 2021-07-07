Едва не убила на почве ревности. В Меленках 34-летней женщине вынесли обвинительный приговор. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как установили

Едва не убила на почве ревности. В Меленках 34-летней женщине вынесли обвинительный приговор. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как установили следствие и суд, ранее судимая женщина в компании своих пятерых знакомых распивала спиртные напитки. В какой-то момент две собутыльницы поссорились на почве ревности к мужчине. Одна из ревнивиц взяла кухонный