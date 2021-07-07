Розыгрыш автомобилей среди вакцинированных проводится каждую неделю.

Розыгрыш автомобилей среди вакцинированных проводится каждую неделю.В Москве проводится проект с целью стимулирования программы вакцинации от коронавируса. Среди тех, кто привился первым компонентом вакцины, разыгрывают автомобили. Обладателей ключей определяют методом случайного выбора.Так, вечером в среду, 7 июля, станут известны имена еще пяти победителей розыгрыша. Владельцев новых автомобилей назовут в 19:10 в прямом эфире телеканала "Москва 24". Победителей выберут из числа тех, кто впервые получил первый компонент вакцины на прошлой неделе.Имена обладателей новых автомобилей также будут опубликованы на портале mos.ru. Для того, чтобы самостоятельно проверить результаты розыгрыша, необходимо ввести номер полиса ОМС вакцинированного или серию и номер его паспорта в специальном сервисе.Впрочем, после эфира на телеканале "Москва 24" организаторы позвонят победителям и объяснят, как забрать приз. Номер телефона организаторов: +7 (495) 870-36-00. Именно с этого номера поступит звонок. Кстати, следующий розыгрыш состоится 14 июля.Напомним, в Москве работают порядка 300 центров вакцинации от коронавируса: в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", некоторых центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других общественных местах.