Состязание, как обычно, пройдёт на реке Оке под Муромом, на полигоне Вантовый.

Состязание, как обычно, пройдёт на реке Оке под Муромом, на полигоне "Вантовый".Руководить соревнованием военных инженеров будет начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Участвовать в конкурсе намерены 9 команд. Три команды, завоевавшие призовые места, выйдут в финал, который состоится в конце августа - начале сентября, сообщаетТоржественное открытие уже началось на полигоне "Вантовый".