Пастель, акварель, уголь, темпера – техники, которые использует в своих работах художник Сергей Ермолин. Книжную графику члена Союза художников России представили на выставке в областной

Пастель, акварель, уголь, темпера – техники, которые использует в своих работах художник Сергей Ермолин. Книжную графику члена Союза художников России представили на выставке в областной библиотеке для детей и молодежи. Сергей Ермолин, член Союза художников России Помимо иллюстрирования, это еще и оформление, это должно быть культура и знакомство с искусством шрифта, декоративно-прикладным искусством. Если перечислять,