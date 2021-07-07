Памяти мастера. Ученики Ларисы Сёминой - певицы, музыканта и педагога завершили работу над мемориальным проектом. Она длилась больше года. Учителю они посвятили песню. Кто принял участие в проекте, расскажет Мария Платанюк.

Памяти мастера. Ученики Ларисы Сёминой - певицы, музыканта и педагога завершили работу над мемориальным проектом. Она длилась больше года. Учителю они посвятили песню. Кто принял участие в проекте, расскажет Мария Платанюк.- Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей.Сотни голосов и сердец, в которых по-прежнему живёт Учитель. Этот проект - посвящение Ларисе Сёминой - её воспитанники готовили с особым чувством. Премьера мемориального видео уже состоялась в сети. "До слёз," - так пишут в комментариях. Дочь Ларисы Сёминой Дария уверена: получилась светлая композиция о светлом человеке.Дария Семина, певица, педагог, дочь Ларисы Семиной:- В этом видео собраны больше ста учеников, друзей, коллег Ларисы Сёминой, которые поют о своей любви к мастеру. Я благодарна каждому из них и считаю, что мы создали достойный музыкальный памятник своему мастеру.Каждому, кто на этих черно-белых кадрах, Лариса Рудольфовна когда-то дала точку опоры, подарила крылья. Они выбрали сложнейшую стезю - музыку. Стихию, в которой растворяешься без остатка. Сцену, которая часто - служение. Сансара - как символичный круговорот рождения и смерти. В песню Басты (Василия Вакуленко) молодые музыканты вкладывали глубокий смысл.Дария Семина, певица, педагог, дочь Ларисы Семиной:- Потому что именно она максимально точно отображает наши мысли, мы хотим продолжить жизнь нашего учителя через наши голоса, через наше творчество. Я благодарю Александра Шолева за те силы, которые он вложил в эту работу и создал это чудесное видео. Мамин выпускник Алексей Бойко написал авторскую вокальную оранжировку.Певицы, профессора института искусств ВлГУ, заслуженного работника культуры России, не стало в апреле 2020-ого. Ларисе Рудольфовне было всего 58. У неё было много планов. Университет, фестивали, новые музыкальные проекты. Её мы запомним и как эксперта уникального шоу телеканала "Россия" "Ну-ка, все вместе!". Она всегда говорила: "Ценна индивидуальность. Не шаблон".Дария Семина, певица, педагог, дочь Ларисы Семиной:- Нужно выделяться "лица не общим выраженьем». И это очень важный пункт в развитии артиста. Я всегда говорю ребятам: "Чем будем удивлять?"Лариса Рудольфовна всегда оставалась, что называется, "играющим тренером". Сама задавала высочайшую планку. Вокальную, профессиональную и человеческую. Такой "поющего профессора" и запомнят ученики. В многоголосье "Сансары" появится она сама. Та, кто открыл двери в музыку.- Желаю, чтобы при любом формате вы всегда оставались собой...Мария Платанюк. "Вести-Владимир"