В ближайшие два-три года развитие ESG-инструментов может обеспечить кратный рост облигационного рынка. С такой оценкой выступил управляющий партнер группы Регион-Россиум Сергей Судариков.

В ближайшие два-три года развитие ESG-инструментов может обеспечить кратный рост облигационного рынка. С такой оценкой выступил управляющий партнер группы "Регион-Россиум" Сергей Судариков.В прошлом году объем российского рынка ESG-инструментов составлял 125 миллиардов рублей. Значительную часть составляли "зеленые" облигации РЖД, которые размещал Московский кредитный банк.К середине 2021 года прошло несколько размещений ESG. Они задали более высокую планку и эмитентам и сформировали новые ожидания инвесторов, отметил Судариков.Одним из самых знаковых событий он назвал размещение первого выпуска "зеленых" облигаций Москвы на 70 миллиардов рублей. Это первый случай, когда регион с ESG-инструментом вышел на долговой рынок. Судариков уверен: столичная практика задаст тон другим субъектам Федерации.Месяц назад БК "Регион" и МКБ выступили организаторами размещения первого выпуска социальных облигаций МТС на 4,5 миллиарда рублей. Полученные средства пойдут на подключение к интернету пяти тысяч школ, медицинских учреждений, пожарных частей.Судариков указал на связь распространения ESG с пандемией. Благодаря тематике ESG текущий год может стать знаковым для отечественного рынка облигаций, считает управляющий партнер группы "Регион-Россиум". Будущее – за "зеленой" повесткой, убежден он.Судариков прогнозирует кратный рост облигационного рынка благодаря ESG в ближайшие два-три года. Количество выпусков "зеленых" бондов и игроков на рынке будет расти."Чем быстрее они наработают практики и научатся жить в "зеленой" парадигме, тем более яркие результаты покажет и облигационный рынок в том числе", – написал Судариков в своей колонке в "Российской газете".Ранее Московский кредитный банк запустил новый финансовый продукт – "МКБ – Российские Дивидендные Акции". Это паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых управлений под управлением "МКБ Инвестиции". Структура будет инвестировать в акции в соответствии с индексом MDIVTR (Индекс Дивидендных Акций).