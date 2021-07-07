В планах на 2021 год модернизировать 11 объектов. Цена вопроса - 31,6 млн рублей.

Владимир Сипягин посетил село Семёновское-Красное, где сейчас бурят новую скважину для обеспечения местных жителей питьевой водой. Работы планируется выполнить до 15 июля.Из-за аномальной жары в течение трёх недель люди и по старинке ходили на колодец. Был организован ежедневный подвоз воды.«Проблема водоснабжения возникла ещё в нескольких населённых пунктах Суздальского района. Не хватало мощностей, ресурсов, изношенные сети и оборудование не выдержали нагрузки. В частности, в сёла Семёновское-Красное, Павловское и Барское Городище вода поступает от водозабора в Барском Городище по шестикилометровому трубопроводу. Для увеличения объёма была запущена дополнительная скважина, что помогло снять остроту вопроса», - пояснили ситуацию в Белом доме.До августа этого года в Павловском должен быть установлен новый резервуар чистой воды, в Барском Городище будет прокачана резервная скважина. Всего на решение проблем с водой район получил 4,6 млн рублей.В целом износ инженерных сетей водоснабжения в Суздальском районе составляет более 75%. В планах на 2021 год 11 объектов. Цена вопроса - 31,6 млн рублей.