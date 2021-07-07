Во время досмотра в багажнике автомобиля полицейскими были обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков с неизвестным веществом внутри...

«Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО совместно с коллегами из ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по г. Москве при участии сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задержали троих подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории д. Чириково была остановлена машина марки «БМВ», в которой находились трое граждан в возрасте от 39 до 50 лет.Во время досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты 6 полимерных свертков с неизвестным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию установлено, что часть изъятого вещества является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 10 килограмм 500 грамм.По данному факту следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время выделен дополнительный материал в отношении одного из подозреваемых. Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57