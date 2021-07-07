За год автопарк первичного звена здравоохранения региона обновится на 121 единицу.

Владимир Сипягин передал главврачам 13 больниц здравоохранения Владимирской области.«Автомобили повышенной проходимости предназначены для амбулаторно-поликлинической службы медучреждений, расположенных в городах с численностью до 50 тысяч жителей. Они оснащены переносными аппаратами ИВЛ и складными носилками. Техника будет использоваться для оказания медицинской помощи, осмотра больных на дому, доставки лекарств и забора анализов», - пояснили в пресс-службе губернатора.Из них: 11 отправятся в Александровскую районную больницу, 5 – в Вязниковскую, 4 – в Меленковскую ЦРБ , по 3 – в Гороховецкую, Судогодскую, Юрьев-Польскую и Уршельскую районные больницы, по 2 – в Киржачскую, Кольчугинскую, Суздальскую и Курловскую, по 1 – в Ковровскую и Камешковскую.В Белом доме добавили, что глава региона решил выделить из бюджета дополнительные средства на закупку ещё 51 автомобиля. Они поступят во Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный и Александров.Напомним, что ранее медикам ужеВ целом автопарк первичного звена здравоохранения региона обновится на 121 единицу.