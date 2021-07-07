Сегодня в 08.55 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в электрическом щитке в микрорайоне Энергетик, ул. Энергетиков, д. 27.

Сегодня в 08.55 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре в электрическом щитке в микрорайоне Энергетик, ул. Энергетиков, д. 27.По прибытии установлено, что происходит загорание электрического щитка на третьем этаже на площади 1 кв.м. Возгорание повлекло сильное задымление в подъезде, в результате чего дым начал проникать в квартиры людей. Сотрудники МЧС России незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы для разведки, спасения людей и тушения пожара. С использованием спасательных устройств с пятого этажа из задымлённого подъезда были выведены и спасены 5 человек, в том числе 4 ребёнка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Пожарные оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться. С целью проветривания подъезда использовался автомобиль дымоудаления.Обстоятельства в настоящее время уточняются дознавателями МЧС России. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава.