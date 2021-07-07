8 июля во Владимире прогнозируется максимальная температура воздуха до 32 градусов по Цельсию. Жара прогнозируется и в предстоящие выходные. В МЧС области предупреждают о повышении риска

8 июля во Владимире прогнозируется максимальная температура воздуха до 32 градусов по Цельсию. Жара прогнозируется и в предстоящие выходные. В МЧС области предупреждают о повышении риска пожаров и происшествий на водоемах. Кроме того, на территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено посещение лесов, под запретом любое разведение открытого огня. Штрафы за нарушение данных