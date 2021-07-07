Осталось нанести разметку, после чего рабочие приступят к благоустройству тротуаров.

Во Владимире завершается ремонт дороги на улице Дзержинского. Об этом сообщили в горадминистрации.СК «Трасса» закатала в асфальт участок от дома №13 до Октябрьского проспекта. Согласно контракту, работы должны завершиться не позднее 10 августа. Однако из-за ряда резонансных на участке мэрия попросила строителей ускорить восстановление дорожного полотна.Укладка асфальтобетона завершена. Осталось нанести разметку, после чего рабочие приступят к благоустройству тротуаров.Стоимость контракта по результатам электронного аукциона составила чуть более 10 млн рублей.