Сотрудники ФСБ взяли злоумышленника с поличным.

Во Владимире бывшего госинспектора Ростехнадзора, уличённого в мошенничестве, оштрафовали на 300 тысяч рублей.При проверке документов на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта он увидел, что в актах отсутствует подпись представителя Ростехнадзора. Без визы ведомства чиновник должен был отказать компании в выдаче лицензии. Однако мужчина не растерялся и предложил подмахнуть бумагу за 80 тысяч рублей.Сотрудники ФСБ взяли злоумышленника при передаче денег.«С учётом всех обстоятельств дела суд оштрафовал обвиняемого и лишил права занимать определенные должности на 2,5 года», - отметили в Следственном комитете Владимирской области.