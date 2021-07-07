Первый этап завершат в начале августа.

Во Владимире подрядчик продолжает ремонтироватьНа половине объекта рабочие демонтировали дорожное полотно, консоли и межбалочные швы. Со стороны Мира завершены работы по сопряжению конструкции с дорогой, установлена шкафная стенка и переходная плита. Ремонтники приступили к демонтажу сопряжения с противоположной стороны сооружения.Под объектом выставлены подмостки, с которых разбирается старая опалубка межблочных швов. Забетонировано три из пяти мостовых консолей.Завершить восстановление первой половины моста планируют в начале августа. После этого, ДСУ-3 приступит к второй части. Основные работы ведутся в две смены.С 10 мая на объекте ограничено. Для проезда транспорта и прохода владимирцев открыты одна полоса дороги и пешеходный тротуар. Для машин организуют реверсивное движение. Альтернативный вариант заезда к домам и ДДюТ возможен через улицу Пушкарскую. Посадка и высадка пассажиров производится на остановке возле моста.Длина моста 64 метра. Он построен в 1987 году, но ни разу капитально не ремонтировался. На эти цели выделили 13,76 млн рублей. Сдать его в эксплуатацию планируется к 1 ноября.