В микрорайоне Энергетик утром 7 июля начался пожар в многоквартирном доме. Жильцов пришлось эвакуировать. ЧП произошло на улице Энергетиков. На место прибыли 5 пожарных машин и 16 спасателей.

В микрорайоне Энергетик утром 7 июля начался пожар в многоквартирном доме. Жильцов пришлось эвакуировать. ЧП произошло на улице Энергетиков. На место прибыли 5 пожарных машин и 16 спасателей. Огнеборцы увидели сильное задымление в одном из подъездов. Дым угрожал жизням местных жителей. Сотрудники МЧС спасли 4 детей и 1 взрослого – их вывели на свежий воздух.