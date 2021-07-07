Тревожное видео на вестийный WhatsApp прислали жители Восточного района Владимира. На тротуаре на улице Безыменского образовался внушительный провал.

Тревожное видео на вестийный WhatsApp прислали жители Восточного района Владимира. На тротуаре на улице Безыменского образовался внушительный провал.Яма возле дома № 16 появилась у забора рядом со стройплощадкой. Провал внушительной глубины. По словам очевидцев, недавно в него упал пожилой мужчина. Ему потребовалась помощь прохожих. Тротуар оживлённый. Рядом остановка общественного транспорта, дорога, по которой малышей водят в сад, здесь ежедневно гуляют родители с колясками. Об этом проблемном адресе мы, кстати, рассказывали осенью. Владельцы огороженной территории "захватили" тротуар с другой стороны, отрезав людям путь. Только после сигнала "Вестей" дорогу местным жителям вернули. Теперь люди вновь просят обеспечить безопасность.