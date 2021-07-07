В доме загорелся электрический щиток.
7 июля в 08.55 во Владимире в микрорайоне Энергетик в доме №27 на улице Энергетиков вспыхнул электрический щиток.
Он полыхал на третьем этаже многоэтажки. Возгорание повлекло сильное задымление в подъезде. Дым начал проникать в квартиры жильцов.
При помощи спасательных устройств с пятого этажа из задымлённого подъезда были выведены и спасены пять человек, среди которых было четверо детей.
Пожар потушен. С целью проветривания подъезда использовался автомобиль дымоудаления.
Погибших и пострадавших нет.
На пожар выезжали 5 единиц техники и 16 человек личного состава.