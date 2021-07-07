Во Владимире оглашен приговор бывшему госинспектору Ростехнадзора. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Как установил суд, госинспектор отдела

Во Владимире оглашен приговор бывшему госинспектору Ростехнадзора. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Как установил суд, госинспектор отдела промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора при проверке документов коммерческой фирмы на эксплуатацию опасного производственного объекта установил, что в актах нет подписи представителя его ведомства. Без подписи госинспектор должен был