Напомним, там организовано реверсивное движение.

Напомним, там организовано реверсивное движение.На данный момент бригады подрядчика демонтировали на одной половине моста дорожное полотно, консоли и межбалочные швы. Со стороны улицы Мира закончены работы по сопряжению мостовой конструкции с проезжей частью. Сейчас подрядчик приступил к демонтажу сопряжения с противоположной стороны моста.Одновременно под мостом выставлены подмостки, с которых рабочие разбирают старую опалубку межблочных швов. Забетонировано 3 из 5 мостовых консолей, оставшиеся планируется забетонировать до конца недели.По плану ремонт первой половины моста завершится в начале августа, а затембригады дорожных строителей перейдут на вторую половину объекта. Основныеработы ведутся в две смены. Окончательно завершить ремонт моста строители должны до 1 ноября,сообщает пресс-служба администрации Владимира.