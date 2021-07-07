Вход на выставку - 150 рублей.

Во Владимире в Американском доме открылся первый стационарный экзотариум. Об этом сообщили наши коллеги изНапомним, что победителем на аренду бывшего «Музея вишни», расположенного на улице Летнеперевозинской, стала Она передала здание в субаренду 22-летнему предпринимателю Александру Безрукову, который заселил его экзотическими животными. Всего - 45 видов. Среди них – куница, тараканы, питоны, кайман, крысы и другие насекомые, амфибии и рептилии.Экспозиция занимает первый этаж и подвал.На втором этаже создатели экзоториума планируют открыть учебный класс, а на заднем дворе хотят проводить детские утренники.Вход на выставку - 150 рублей.Напомним, что особняк, называющийся Американским домом, построен в центре Владимира в начале 1990-х годов на деньги гражданина США профессора Рональда Поупа. Ранее в нём располагался центр по изучению английского языка, а также Музей вишни.