С 10 июля возобновляют работу автобусы городского маршрута №20С. Об этом сообщили власти Владимира. Как и раньше, 20С будет ходить от Пиганово до

С 10 июля возобновляют работу автобусы городского маршрута №20С. Об этом сообщили власти Владимира. Как и раньше, 20С будет ходить от Пиганово до Глобуса.