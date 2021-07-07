С 10 июля возобновляют работу автобусы городского маршрута №20С. Об этом сообщили власти Владимира. Как и раньше, 20С будет ходить от Пиганово до
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2021-vo-vladimire-vozobnovlyaet-rabotu-avtobus-№20s.html" target="_blank">Во Владимире возобновляет работу автобус №20С</a> - С 10 июля возобновляют работу автобусы городского маршрута №20С. Об этом сообщили власти Владимира. Как и раньше, 20С будет ходить от Пиганово до
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2021-vo-vladimire-vozobnovlyaet-rabotu-avtobus-№20s.html]Во Владимире возобновляет работу автобус №20С[/url] - С 10 июля возобновляют работу автобусы городского маршрута №20С. Об этом сообщили власти Владимира. Как и раньше, 20С будет ходить от Пиганово до