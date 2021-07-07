Происшествие произошло 6 июля в Петушинском районе.

В деревне Пекша Петушинского района 3-летний ребёнок выпал из окна дома. ЧП произошло 6 июля.После оказания первой помощи мальчика госпитализировали в реанимацию Областной клинической больницы во Владимире. Состояние малыша оценивается как тяжёлое. Врачи борются за его жизнь.УМВД по Владимирской области проводит проверку инцидента. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.Напомним, в мае мы сообщали о том, что во Владимирской области двое детей в результате выпадения из окна.1 июня в Коврове из окна многоэтажки