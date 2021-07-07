8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В связи с этим праздником во Владимирской области по уже сложившейся традиции вводится сухой закон. В регионе будет запрещена розничная

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В связи с этим праздником во Владимирской области по уже сложившейся традиции вводится сухой закон. В регионе будет запрещена розничная продажа любого алкоголя, включая пиво. Ограничения начинаются уже с 9 вечера 7 июля и продлятся до 9 утра 9 июля. Кафе, рестораны и бары являются исключением. Ограничения,