Из 12 396 выпускников 709 получили “двойки” по математики на ОГЭ. Во Владимирской области подвели итоги сдачи обязательного экзамена по математике. Этот предмет необходимо было сдать

Из 12 396 выпускников 709 получили “двойки” по математики на ОГЭ. Во Владимирской области подвели итоги сдачи обязательного экзамена по математике. Этот предмет необходимо было сдать девятиклассником для перехода в десятый класс, получения аттестата об основном среднем образовании, а также для приёма в колледжи и техникумы. В этом году больше трех процентов выпускников не сдали